大学受験は惨敗。最後の大学の発表のその日に東京の予備校に申し込みました。東京――。といっても寮があったのは多摩動物公園がある日野市。梨畑が広がる田園地帯で寮から予備校までは電車で1時間以上かかりました。浪人中は猛勉強。現役でも受験した上智大学文学部英文学科に合格しました。上智の校舎はトイレにいたるまでハイカラで「俺は絶対ここに入る！」と決めていたので入学した時はうれしかった。憧れのキャンパ