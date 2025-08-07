俳優の木村文乃が主演し、Snow Manのラウールと共演するフジテレビ系木曜劇場『愛の、がっこう。』（毎週木曜後10：00）第5話が、7日に放送される。このほど、第5話のあらすじ・場面写真が公開された。【写真】色気ダダ漏れ！圧倒的スタイルでホストを演じるラウール本作は、すれ違うことすらないはずの2人が出会い、大きな隔たりを越えて惹（ひ）かれ合うラブストーリー。堅い家庭で育ったまじめすぎる高校教師・小川愛実（