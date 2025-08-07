日本海側で大雨が続いており、気象庁は７日朝、秋田県全域と新潟県下越と佐渡に土砂災害警戒情報を発表した。７日午前中は低い土地の浸水や河川の増水に、また夕方まで土砂災害に警戒するよう呼びかけている。同庁によると、新潟県佐渡市で同日午前０時２０分までの２４時間に２８４・５ミリの降水量を記録し、観測史上１位の値を更新したほか、同県村上市で５時２０分までの２４時間に１５２・５ミリ、秋田市で６時３０分まで