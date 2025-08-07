米オークリッジでの原爆の犠牲者を追悼するイベントで、読経する内海行州さん（手前）ら＝6日（共同）【オークリッジ、リバモア共同】米軍による広島への原爆投下から80年を迎えた6日、米国で投下時刻の午前8時15分（現地時間）に合わせ、追悼イベントが開催された。広島の原爆で使用された高濃縮ウランを製造した南部テネシー州オークリッジでは今も罪悪感を抱える参加者が核廃絶を訴えた。オークリッジは米国による原爆開発