高架下の落書きが、小中学生によってアート作品に生まれ変わりました。これまで落書きが絶えなかった東京・中野区にある西武新宿線野方駅の高架下の壁をきれいにしようと、地元の小中学生たちが、風船や気球などを描いた巨大な壁画を制作しました。この取り組みを企画した警視庁野方署は“壁画を通して、地域の安心安全をつなぐかけ橋にしたい”としています。