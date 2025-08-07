7日スタートのMBSドラマフィル枠『私の彼が姉の夫になった理由』（毎週木曜深1：29）第1話先行上映会＆トークイベントが都内で行われ、俳優の高田里穂が登壇。アイドル時代の盗難被害を明かした。【写真】役とはぜんぜん違う！和気あいあいと楽しむ秋田汐梨＆影山拓也＆高田里穂イベントでは、「私の〇〇が◯◯になった理由」というテーマに沿ってエピソードを3人が披露。そのエピソードが嘘か本当か、観客が当てるというゲ