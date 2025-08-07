◇バスケットボール FIBAアジアカップ2025(8月5日〜17日、サウジアラビア・ジッダ)6日のアジアカップ初戦でシリアと対戦し、99-68で勝利した日本代表。18得点をあげた富永啓生選手は、「初戦ということで、チームとしてもなかなかうまくかみ合わないところもあった。優勝を目指している上で、こんなような試合をしていてはダメだという前半だった」と、シリアにリードを許した前半を振り返りました。それでも、日本は後半に逆転。