7日スタートのMBSドラマフィル枠『私の彼が姉の夫になった理由』（毎週木曜深1：29）第1話先行上映会＆トークイベントが都内で行われ、俳優の秋田汐梨が登壇した。【写真】役とはぜんぜん違う！和気あいあいと楽しむ秋田汐梨＆影山拓也＆高田里穂この日は第1話が上映されたあとにトリプル主演を務める秋田、IMP.の影山拓也、高田里穂が登壇してトーク。オファーを受けたときの感想について、秋田は「私は今まで、二面性のあ