神奈川・江の島近くの海水浴場で14歳の少年が溺れ、重体です。6日、藤沢市江の島近くの片瀬東浜海水浴場で、18歳の男性と中学3年で14歳の少年が溺れ、ライフセーバーに救助されました。このうち男性にけがはなかったものの、少年は一時、心肺停止になるなど意識不明の重体です。