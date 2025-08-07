ローカル・タウンを探索。リラックスした３人 「NHK MUSIC SPECIAL Number_i 〜唯一無二の挑戦 世界へ〜」が、 NHK総合で8月16日夜11時から放送される。【写真】「NHK MUSIC SPECIAL Number_i」場面カット＆キービジュアルNumber_i の快進撃が止まらない。2024年、デビュー曲「GOAT」で当時日本の男性アーティストのデビューシングルとしては史上最速の記録でミュージックビデオ 1000 万回再生を突破、国内ヒットチ