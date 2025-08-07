秋田汐梨（22）IMP.影山拓也（28）高田里穂（30）がこのほど、トリプル主演するMBSドラマ「私の彼が姉の夫になった理由」（7日放送開始、木曜深夜1時29分）第1話先行上映＆トークイベントに出席した。同作は漫画家美桜せりな氏による同名作の実写化。1人の男性を巡る姉妹の愛憎と秘密を描くラブサスペンス。秋田は彼氏と優しい姉に囲まれて幸せな日々を送っていた妹宮田愛子、影山は愛子の恋人吉村雄馬、高田は愛子の姉紗栄子を演