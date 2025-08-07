浜田雅功と清水麻椰アナ MBS/TBS系全国ネットで放送中の人気バラエティ番組『プレバト!!』（毎週木曜日19時〜）が、来る8月14日の放送で記念すべき500回を迎える。これを記念し、先日行われた番組収録後、MCのダウンタウン浜田雅功と4代目アシスタントの清水麻椰アナウンサーが囲み取材に応じた。番組の歴史を振り返りながら、500回という節目を迎えた率直な心境を明かした。番組を長年牽引してきた浜田が語る、番