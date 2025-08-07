テレ東では、8月14日（木）夜6時25分から、『真夏の怪奇ファイル 見えてしまった…招かれざるモノたち』を放送。スタジオ出演者に、柴田英嗣（アンタッチャブル）、神田愛花、谷まりあ、矢吹奈子、そしてドラマ９「能面検事」に出演中の大西流星（なにわ男子）を招いておくる、独りで見るにはあまりにも怖すぎる“最恐”の3時間半スペシャル。 ―――この世界には、私たちの理解を超えた“何か”が、確か