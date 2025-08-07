SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。カコミスル（@cacomistle_tail）さんの投稿が話題になっています。（アカウント名に含まれる環境依存文字・絵文字は反映されない場合もあります）ペットボトルをよける猫。 猫除けにペットボトルを設置した男性。その効果や如何ほどかと、猫の様子を見守りますが……。なんと、予想だにしない動きでペットボトルを躱されてしまいました！ 流石、液体と言われるだけ