SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。邑田 （@murata116）さんの投稿が話題になっています。（アカウント名に含まれる環境依存文字・絵文字は反映されない場合もあります）電池式ねこ 何だかやる気満々の邑田さん家の猫ちゃん。ヘアゴムを投げると、意気盛んに追いかけていったのですが……。何回か繰り返すと、突然ドタッと電池切れ！（笑） オン・オフの切り替えが激しい猫ちゃんだったのでした。い