若い女性を「ただの窓口」と見下した社外の男性。けれど実際、彼を動かしていたのはその彼女で――。友人が、体験談を語ってくれました。 映像制作で出会った噂の“ベテラン” 映像制作の仕事を担当していたときの話です。 社内に専門スキルを持つ人がおらず、外部のフリーランスAさんに撮影や編集を依頼することになりました。 Aさんは業界歴も長いベテランという噂で、社内の人の知人と紹介されました。