認知症は予防が出来るのでしょうか？ 【写真】認知症の味方「オレンジリング」を知っていますか そんなことは出来ないよと顔をしかめる人もおられるかもしれません。しかしながら、ある程度予防は出来るのです。認知症のリスク因子が次々と分かって来ています。今回は、リスク因子に関して説明をさせて頂きます。前回同様に、認知症の専門家である浦上克哉先生の知見を参考にして記載させて頂きます。 変化に乏しい生活を