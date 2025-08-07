アメリカのトランプ大統領は6日、輸入する半導体におよそ100％の追加関税を課す意向を示しました。一方で、「アップルのようにアメリカで製造したり、製造することを約束すれば、関税はかからない」と述べ、関税の例外を設ける考えも示しました。ただ、どのように例外を定めるかなど具体的な仕組みについては説明せず、発動の時期についても言及しませんでした。