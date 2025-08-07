北陸自動車道は、大雨の影響で金沢森本インターチェンジから富山県の小矢部インターチェンジの上下線で、7日午前5時から通行止めになっています。石川県加賀地方では、7日の明け方に線状降水帯が発生したと気象庁が発表していて、雨の降り方が激しくなっています。