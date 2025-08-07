ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は７日、スカイマークが５日に２５歳以下の若者を対象とした新運賃「ボンボヤング（Ｕ２５割）」を発表したことを報じた。今回対象となる搭乗期間は９月下旬から１０月下旬までの１か月間。満１２歳以上２５歳以下、搭乗の４５日前に予約が可能になる。この若者向け運賃は、ＷＥＢサイトで７日から発売になることを番組は伝えた。このニュースを伝える際に総合