石破茂総理が続投の意向を示す一方、自民党内外では“ポスト石破”をめぐる動きが加速している。ジャーナリストの青山和弘氏は、「高市早苗氏、小泉進次郎氏の名前が取り沙汰されているが、小林鷹之氏を推す声もある」と解説する。【映像】学生時代の小林鷹之氏（実際の映像）元経済安全保障担当大臣の小林氏は、前回の総裁選で9人中5位に付けた。千葉県のサラリーマン家庭に生まれ、中高は「東大合格者44年連続日本一」の開成