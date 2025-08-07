全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）は６日、新たにフェンシングとバレーボール女子が始まり、計６競技が５県で行われた。ホッケー男子で沼宮内（岩手）が準優勝を果たした。ホッケー男子決勝で、沼宮内は守備の要である佐々木大輝主将（３年）が要所要所で奮闘したが、サッカーのＰＫ戦にあたるシュートアウト（ＳＯ）戦の末に惜敗した。ＳＯ戦の２本目。佐々木主将は落ち着いてピッチに進んだが、笛が鳴った瞬間