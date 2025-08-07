ロシアのプーチン大統領と米国のウィトコフ特使はおよそ３時間にわたって会談した＝６日、モスクワ/Gavril Grigorov/Pool/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）トランプ米大統領が欧州の首脳らとの電話で、ロシアのプーチン大統領と早ければ来週にも会談し、その後ウクライナのゼレンスキー大統領を交えた３者協議を行うとの意向を伝えたことが分かった。事情に詳しい情報筋２人が明らかにしたほか、欧州政府筋も電話の内容について確認した