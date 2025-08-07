厚生労働省のデータによれば、2022年9月1日時点で100歳を超えた人は全国で9万526人に上り、52年連続で過去最多を更新している。長きにわたる高齢者調査で見えてきた、人生の最後まで自立した生活を送るためのカギを、老年内科のエキスパート・新井康通医師が解説する。※本稿は、中央公論新社 編『名医に聞く健康法』（中央公論新社）の一部を抜粋・編集したものです。100歳で自立している人はその後も長生きしている私が所属す