■MLBドジャース ー カージナルス（日本時間7日、ドジャー・スタジアム）ドジャースの大谷翔平（31）が本拠地でのカージナルス戦で“1番・投手兼DH”で出場し、今季最長の4回（54球）を投げ、2安打1失点、8奪三振の好投をみせマウンドを降りた。スクイズで3回に先制点を許したが、直後に自ら逆転の39号2ランを放ち、“二刀流”の本領発揮。さらにこの一発でメジャー通算1000安打を達成。日本人ではイチロー（3089本）、松井秀喜