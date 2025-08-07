元お笑い芸人でタレントのスマイリーキクチ（53）が7日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。第107回全国高校野球選手権大会に出場中の広陵（広島）をめぐるネット上の臆測、誹謗（ひぼう）中傷に警鐘を鳴らした。広陵は6日、一部報道で出ていた暴力事案について声明を発表。「令和7年1月に本校で発生した不適切事案について」とし「被害を受けられた生徒ならびにその保護者の皆さまには、重ねて深くおわびを申し上げます」などと