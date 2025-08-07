「凄まじい破壊力」はどこから生まれるのか？近代物理学の輝かしい発展と表裏をなす原爆の開発・製造過程を、予備知識なしでも理解できるよう解説したロングセラーが改訂・増補され、『原子爆弾〈新装改訂版〉核分裂の発見から、マンハッタン計画、投下まで』として生まれ変わりました。ブルーバックス・ウェブサイトでは、この注目書から、興味深いトピックをいち早くご紹介していきます。今回は少し時間を先に進んで、先にご紹