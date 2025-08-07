小泉農水相は6日、自民党の麻生最高顧問の議員会館の事務所を訪れ、約40分間会談しました。小泉農水相は麻生氏に対し、石破首相が示したコメの増産方針について説明し、意見を交わしました。麻生氏のもとには参議院選挙後、高市前経済安保相や茂木前幹事長など、「ポスト石破」の候補が相次いで訪れています。小泉氏との会談でも、石破首相の続投の意向を踏まえた党内情勢についても意見交換したものとみられます。