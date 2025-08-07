◇プロ野球セ・リーグ巨人2ー0ヤクルト（6日、東京ドーム）「期待以上のピッチングをしてくれたね。度胸があったね、インコースどんどん攻めてね。村上くんの時とか。あんだけインコース見てたら、外は遠く見えますよね」プロ初先発で6回2安打無失点という素晴らしいピッチングを見せ、プロ初勝利を挙げた巨人の森田駿哉投手について、こう語った杉内俊哉投手チーフコーチ。ブルペンやキャッチボールを見て、「力んでるな、入れ