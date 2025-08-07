◇プロ野球セ・リーグ 巨人2-0ヤクルト(6日、東京ドーム)3連勝で勝率を5割に戻した巨人の阿部慎之助監督が打撃陣についてコメントしました。この日の攻撃陣は2回にリチャード選手がショートへの内野安打で先制点をあげました。3回は丸佳浩選手がノーアウトで出塁すると、佐々木俊輔選手がバント失敗で送れず。それでも盗塁と泉口友汰選手のタイムリーで2点目をあげました。阿部監督は「なんとか先制点をとれて、佐々木のバントのミ