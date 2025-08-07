小泉農林水産相はコメの増産実現について、2026年度予算の概算要求に盛り込む方針を明らかにしました。小泉農林水産相は「『需要に応じた増産』。こういった方向に向かうために必要なことっていうのは、いかに農地の集約を進めるか、こういったことを抜きには語れない」と述べた上で、2026年度の概算要求でコメの増産実現に向けた予算を盛り込む方針を示しました。コメの増産方針を巡っては、5日に行われた自民党内の会議で、価格