韓国・ソウル発のバッグブランド OSOI（オソイ） が、ついに日本初のブランド単独店舗を2025年9月17日（水）ルミネ新宿ルミネ2、同19日（金）渋谷PARCOにオープン♡ シンプルながら大胆なフォルムと洗練された上質感が支持され、20～40代の女性から熱い注目を集めています。実店舗ではリアルな世界観をじっくり体感でき、高感度なおしゃれを追求する大人にぴったりの空間です♪ 日本初！OSOI単独店舗が渋谷＆新