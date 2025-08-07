警察官などをかたったオレオレ詐欺で、名古屋市の男性が暗号資産およそ5280万円相当をだまし取られました。警察によりますと、7月8日、中区に住む70代の男性の固定電話に、警察官を名乗る男などから「あなたの口座が詐欺事件の振り込み先に指定されている」などと電話がありました。その後、SNSの通話などで、検察官を名乗る男から指示されるまま、8月3日までに7回にわたって、合わせて5280万円を暗号資産に交換・送金し、だ