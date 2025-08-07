甲子園球場で行われた開会式＝5日全国高校野球選手権大会の大会本部は7日、天候不良が予想されるため、甲子園球場で行われる予定だった午前開始の2試合を8日夕方に順延すると発表した。7日夕方開始の2試合は実施する予定。7日午前は、第1試合に横浜（神奈川）―敦賀気比（福井）、第2試合に高知中央―綾羽（滋賀）が予定されていた。