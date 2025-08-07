【シカゴ共同】米大リーグ、カブスの今永昇太の次回登板が10日午後6時10分（日本時間11日午前8時10分）開始の敵地でのカージナルス戦に決まった。6日、球団が発表した。9勝目を狙い、中4日での登板になる。今永は6日、本拠地シカゴでキャッチボールなどを行い軽めに調整。「8時間ぐらいはしっかりと睡眠を取っている」と体調管理は問題ない様子で、日本時代よりも短い中4日も「もはや気にならない」と話した。