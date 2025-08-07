◆米大リーグドジャース―カージナルス（６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）の「リアル二刀流」での金字塔にファンが震えた。大谷は６日（日本時間７日）、本拠地・カージナルス戦に「１番・投手」でスタメン出場。１点を追う３回１死二塁の２打席目に左中間へ３９号２ランを放って６試合連続安打で、メジャー通算１０００安打を達成した。日本人ではイチロー、松