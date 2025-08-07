夏休みシーズンに入り、水の事故も起きています。6日、神奈川県藤沢市の海水浴場で10代の少年2人が溺れる事故が発生。『news zero』は水難事故を防ぐための講習会を取材しました。注意が必要な「離岸流」には、どう対処するとよいのでしょうか？◇夏休みシーズンに入り、水の事故も起きています。6日、神奈川県藤沢市にある片瀬東浜海水浴場で、10代の少年2人が溺れる事故が発生。2人は友人同士で、このうち14歳の少年が心肺