日本高野連は第１０７回全国高校野球選手権（甲子園）で、天候不良が予想されるため、７日の午前の部（横浜ＶＳ敦賀気比、高知中央ＶＳ綾羽）を中止すると発表した。７日の夕方の部、第３試合の津田学園ＶＳ叡明（１６時１５分から）、第４試合の旭川志峯ＶＳ広陵（１８時４５分から）は予定どおり実施する。中止に伴い、８日の夕方の部を新設し、中止となった横浜ＶＳ敦賀気比が第３試合（１６時１５分から）、高知中央ＶＳ