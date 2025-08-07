来年からDH制第107回全国高等学校野球選手権大会（夏の甲子園大会）が始まった。それにしても、高校野球の光景は変わった。急激な気候変化を受けて、暑さ対策、熱中症対策にも入念な準備をしなければならず、昨年の午前、夕方の二部制に加えて、今年は開会式を午後4時からスタートさせた。【写真を見る】地元出身選手が一人もいない「100％外人部隊」の高校も！トップ7を発表「23年から5回終了時に体を冷やすため、水分補給