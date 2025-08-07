7日午前6時ごろ、気象台は大雨と落雷、突風に関する気象情報を発表しました。日本海にある低気圧からのびる前線が7日夜にかけて九州北部地方まで南下し、停滞する見込みです。この前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となっています。このため、福岡県では、7日朝から昼すぎにかけて、非常に激しい雨や激しい雨が降り大雨となる恐れがあります。また、佐賀県では、7日朝から昼すぎにかけて、局地