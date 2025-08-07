渡島半島に残る中世と近世の城郭 北海道に築かれた最初期の城は、現在の函館から上ノ国にかけての海岸沿いにあった「道南十二館」と呼ばれる砦でした。道南十二館は、南部氏との戦いに敗れ本州から渡島半島に逃れた安東氏が、家臣を配置した館と考えられています。 なお、道南十二館は前述の「コシャマインの戦い」において、茂別館（北斗市矢不来）と花沢館（上ノ国町上ノ国）の2つを除く10館がアイヌの手によって一度は陥落し