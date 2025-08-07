【FIBAアジアカップ2025】日本代表 99−68 シリア代表（日本時間8月6日／キング・アブドゥラー・スポーツ・シティ）【映像】ホーキンソンの「NBA級スーパーブロック」アカツキジャパン（バスケットボール日本代表）のキーマン2人が、攻撃と守備で圧巻のプレーを見せた。絶体絶命のピンチを凌いだ主将ジョシュ・ホーキンソンのショットブロックから、カウンターを仕掛けた吉井裕鷹の狙い澄ましたスリーポイントが炸裂。試合の行方