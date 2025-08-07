第１０７回全国高校野球選手権大会の大会本部は７日、悪天候が予想されるため、１回戦第１試合の横浜（神奈川）―敦賀気比（福井）、第２試合の高知中央（高知）―綾羽（滋賀）を８日の午後４時１５分、同６時４５分にそれぞれ順延すると発表した。第３、第４試合は予定通り実施する。