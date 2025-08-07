カージナルス戦の3回、39号2ランを放つドジャース・大谷。メジャー通算千安打を達成した＝ロサンゼルス（共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグは6日、各地で行われ、ドジャースの大谷はロサンゼルスでのカージナルス戦に「1番・投手兼指名打者」で先発し、打者で三回に10試合ぶりの本塁打となる39号2ランを放ち、メジャー通算千安打を達成した。日本選手ではイチロー、松井秀喜に続いて3人目。3打数1安打2打点だった。投手で