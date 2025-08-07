[8.6 天皇杯4回戦 神戸2-1(延長)東洋大 ノエスタ]震わせながら話す言葉が、より悔しさを滲ませた。「チームとしても自分としても120分いいゲームをしていたからこそ、自分のひとつのミスでゲームを終わらせてしまったことは、チームのみんなだけじゃなく、応援してくれた人たちに本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです」。間違いなく東洋大の快進撃を支えた選手の一人だった。これまで大学リーグ戦にも出場していなかったGK