[8.6 天皇杯4回戦 神戸2-1(延長)東洋大 ノエスタ]PK戦決着の雰囲気が漂っていた。しかしヴィッセル神戸は延長後半アディショナルタイム1分、右サイドからDF広瀬陸斗がクロスを上げると、東洋大GK磐井稜真がファンブル。「試合中に何回かこぼしていたので、こぼれてくるかなと思っていました」。後ろにいたFW宮代大聖が頭でねじ込んで決勝弾を決めた。相手にリスペクトを持ちながらも、PK戦を前に勝ち切ることだけを考えてプレ