菅野美穂と赤楚衛二がダブル主演を務めるホラー映画『近畿地方のある場所について』より、初公開の衝撃シーンまで映画の見どころを凝縮した最終予告が解禁された。【動画】木の背後から手足が“ニュッ”『近畿地方のある場所について』最終予告本作は、背筋による発行部数70万部突破の同名小説を実写化した“場所ミステリー”。菅野美穂と赤楚衛二をダブル主演に迎え、『ノロイ』『貞子VS伽椰子』『サユリ』の白石晃士が監督