デミ・ムーアが、元夫で難病のため俳優業を引退したブルース・ウィリスさんに、アカデミー名誉賞を授与するよう働きかけていることが分かった。彼の健康状態は悪化しているといい、焦りを感じているという。【写真】離婚しても仲良く身を寄せ合うデミ＆ブルースブルースさんは2022年3月に失語症のため引退を表明し、翌年2月に、難病に指定されている前頭側頭型認知症と診断されたことを公表した。RadarOnlineによると、デミを