K-POP版“スポ根”ドラマ『DREAM STAGE』（TBS系／毎週金曜22時）が、2026年1月期に放送されることが決定した。あわせて、ドラマの枠を超えた大型プロジェクトも始動する。【写真】将来のグローバルスターかも！NAZEのメンバーをチェックK‐POPは、世界で最も権威のある音楽賞にノミネートされるなど、数多くの世界的アーティストを輩出し続けている。またエンターテインメントシーンだけでなく、若者を熱狂させるトレンドを