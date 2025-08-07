プロテニスプレイヤーの園田彩乃が7日までに、自身のインスタグラムを更新。近影を披露すると、絶賛の声が寄せられた。【写真】SNSで話題の“テニス美女”園田彩乃が「スタイル抜群」“水着姿”も「魅力的」（18枚）昨年8月、休養中に水色の水着姿をエックスに投稿したところ、その引き締まったスタイルが「魅力的」と話題を呼んだ園田。インスタグラムでも、美しさあふれる近影を度々公開しており、今後は写真集を出すこと